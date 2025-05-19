Шапаренко провел юбилейный матч в карьере
Юбилейной игра с «Черноморцем» стала и для Владислава Кабаева
Поединок с «Черноморцем» (1:1) стал 250-м в карьере 26-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 139 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 41 – за национальную сборную, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Николай 207 матчей провел за «Динамо» и 2 - за «Мариуполь».
В гвардейский «Клуб 250» Шапаренко вошел через 10 лет 43 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» (2:6).
К слову, юбилейной игра с «моряками» оказалась и для 29-летнего хавбека киевлян Владислава Кабаева, который провел 100-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 75, КУ – 4, ЕК – 21).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в карьере Николая Шапаренко
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2014/15
|
Мариуполь
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2017/18
|
Динамо
|
14
|
2
|
-
|
5
|
2
|
23
|
2018/19
|
Динамо
|
22
|
2
|
1
|
8
|
2
|
35
|
2019/20
|
Динамо
|
15
|
2
|
-
|
1
|
-
|
18
|
2020/21
|
Динамо
|
24
|
3
|
1
|
11
|
13
|
52
|
2021/22
|
Динамо
|
13
|
1
|
1
|
6
|
11
|
32
|
2022/23
|
Динамо
|
5
|
-
|
-
|
7
|
-
|
12
|
2023/24
|
Динамо
|
22
|
-
|
-
|
4
|
6
|
32
|
2024/25
|
Динамо
|
22
|
3
|
-
|
12
|
7
|
44
|
Итого
|
|
173
|
13
|
3
|
54
|
41
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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