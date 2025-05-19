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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:28 | Обновлено 19 мая 2025, 12:32
103
0

Шапаренко провел юбилейный матч в карьере

Юбилейной игра с «Черноморцем» стала и для Владислава Кабаева

19 мая 2025, 12:28 | Обновлено 19 мая 2025, 12:32
103
0
Шапаренко провел юбилейный матч в карьере
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Поединок с «Черноморцем» (1:1) стал 250-м в карьере 26-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 139 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 41 – за национальную сборную, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Николай 207 матчей провел за «Динамо» и 2 - за «Мариуполь».

В гвардейский «Клуб 250» Шапаренко вошел через 10 лет 43 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» (2:6).

К слову, юбилейной игра с «моряками» оказалась и для 29-летнего хавбека киевлян Владислава Кабаева, который провел 100-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 75, КУ – 4, ЕК – 21).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Николая Шапаренко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2014/15

Мариуполь

2

-

-

-

-

2

2017/18

Динамо

14

2

-

5

2

23

2018/19

Динамо

22

2

1

8

2

35

2019/20

Динамо

15

2

-

1

-

18

2020/21

Динамо

24

3

1

11

13

52

2021/22

Динамо

13

1

1

6

11

32

2022/23

Динамо

5

-

-

7

-

12

2023/24

Динамо

22

-

-

4

6

32

2024/25

Динамо

22

3

-

12

7

44

Итого

173

13

3

54

41

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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цифры и факты Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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