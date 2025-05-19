Шапаренко провел юбилейный матч в карьере

Поединок с «Черноморцем» (1:1) стал 250-м в карьере 26-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 139 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 41 – за национальную сборную, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Николай 207 матчей провел за «Динамо» и 2 - за «Мариуполь».

В гвардейский «Клуб 250» Шапаренко вошел через 10 лет 43 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» (2:6).

К слову, юбилейной игра с «моряками» оказалась и для 29-летнего хавбека киевлян Владислава Кабаева, который провел 100-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 75, КУ – 4, ЕК – 21).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Николая Шапаренко

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2014/15 Мариуполь 2 - - - - 2 2017/18 Динамо 14 2 - 5 2 23 2018/19 Динамо 22 2 1 8 2 35 2019/20 Динамо 15 2 - 1 - 18 2020/21 Динамо 24 3 1 11 13 52 2021/22 Динамо 13 1 1 6 11 32 2022/23 Динамо 5 - - 7 - 12 2023/24 Динамо 22 - - 4 6 32 2024/25 Динамо 22 3 - 12 7 44 Итого 173 13 3 54 41 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.