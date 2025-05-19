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  4. Ярмоленко забил Черноморцу 15-й гол в карьере
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:25 | Обновлено 19 мая 2025, 12:26
96
1

Ярмоленко забил Черноморцу 15-й гол в карьере

Больше мячей одному клубу забивал только Андрей Воробей

19 мая 2025, 12:25 | Обновлено 19 мая 2025, 12:26
96
1
Ярмоленко забил Черноморцу 15-й гол в карьере
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Пожалуй, у каждого бомбардира есть любимая команда. Для Андрея Ярмоленко – это, несомненно, «Черноморец». В матче 29 тура он поставил уже 15-й свой автограф в воротах одесситов. 14 раз Андрей заставлял голкиперов «моряков» вынимать мяч из сетки в чемпионатах Украины и 1 – в Кубке Украины.

Больше мячей одному клубу в украинских турнирах забивал только Андрей Воробей «Кривбассу» – 16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины

Игрок

Клубы

Соперник

Голы

ЧУ

КУ

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (11), Днепр (3), Арсенал (1),

Кривбасс

16

11

5

Металлист (1)

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр (10), Таврия (4), Металлист (1)

Металлург Д

15

15

-

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Черноморец

15

14

1

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (2), Динамо (3), Шахтер (9)

Олимпик

14

12

1

Максим ШАЦКИХ

Динамо (10), Арсенал (2), Говерла (2)

Металлург З

14

12

2

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Кривбасс

13

11

2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (2), Днепр (10)

Ильичевец

13

13

-

Максим ШАЦКИХ

Динамо (7), Арсенал (5), Говерла (1)

Карпаты

13

13

-

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цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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T-800
ого, в каком списке Назаренко
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