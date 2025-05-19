Ярмоленко забил Черноморцу 15-й гол в карьере

Пожалуй, у каждого бомбардира есть любимая команда. Для Андрея Ярмоленко – это, несомненно, «Черноморец». В матче 29 тура он поставил уже 15-й свой автограф в воротах одесситов. 14 раз Андрей заставлял голкиперов «моряков» вынимать мяч из сетки в чемпионатах Украины и 1 – в Кубке Украины.

Больше мячей одному клубу в украинских турнирах забивал только Андрей Воробей «Кривбассу» – 16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины