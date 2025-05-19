«Затаилась обида». Кузнецов рассказал, что не так со звездой Динамо

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Кузнецов высказался о нынешнем опорном полузащитнике столичного клуба Владимире Бражко:

«В чем проблема Бражко? Наверное, у него затаилась обида, что его не отпустили в «Вулверхэмптон» за 20 миллионов евро. Месяц-два ему не хотелось ни тренироваться, ни играть. Думаю, президент «Динамо» и Шовковский провели с ним беседу и убедили остаться».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее о Владимире Бражко высказался Александр Хацкевич.