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  4. «Затаилась обида». Кузнецов рассказал, что не так со звездой Динамо
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:53 |
1495
1

«Затаилась обида». Кузнецов рассказал, что не так со звездой Динамо

Экс-игрок киевского «Динамо» высказался о Владимире Бражко

19 мая 2025, 14:53 |
1495
1
«Затаилась обида». Кузнецов рассказал, что не так со звездой Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Кузнецов высказался о нынешнем опорном полузащитнике столичного клуба Владимире Бражко:

«В чем проблема Бражко? Наверное, у него затаилась обида, что его не отпустили в «Вулверхэмптон» за 20 миллионов евро. Месяц-два ему не хотелось ни тренироваться, ни играть. Думаю, президент «Динамо» и Шовковский провели с ним беседу и убедили остаться».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее о Владимире Бражко высказался Александр Хацкевич.

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Владимир Бражко Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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Перець
а толку пацана психологічно надломили спад в грі грандіозний
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