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  4. «Я им это сказал открыто». Комментарии Ротаня после победы над Вересом
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:36 |
928
0

«Я им это сказал открыто». Комментарии Ротаня после победы над Вересом

«Александрия» стала серебряным призером УПЛ

19 мая 2025, 10:36 |
928
0
«Я им это сказал открыто». Комментарии Ротаня после победы над Вересом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский тренер «Александрии» Руслан Ротань дал несколько комментариев после матча 29-го тура УПЛ, в котором его команда одолела «Верес» со счетом 3:1 и гарантировала себе историческое для клуба 2-е место:

«Очень рад за парней, за тот результат, который они сделали для «Александрии» Я им это сказал открыто. Они сделали очень большую работу, это действительно была команда, но я им пожелал и я им это сказал честно, что они могут больше. Они могут больше. Дальше нужно желание, дальше нужно еще больше...»

«Мы только увидели такой, знаете, скажем так, маленький фонарик где-то и туда нужно еще очень долго идти и отдать очень много сил, а у них потенциал есть и я поздравляю «Александрию» с этим достижением, историческим достижением, но есть куда рости».

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» уверенно победила «Верес».

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Даниил Кирияка Источник: YouTube
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