Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы сыграли два разных тайма»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от «Левого Берега» (0:1) в матче 29-го тура УПЛ:

«Команда провела два разных тайма. Первую половину игры мы полностью провалили – игроки не выполнили тренерские установки и соответственно не действовали должным образом на поле. Как следствие, пропустили необязательный гол. Во втором тайме «Рух» стал играть лучше, но, к сожалению, не смог отыграться. «Левому Берегу» нужна была эта победа и киевляне сделали для этого все что могли.

Егор Клименко сыграл этот матч на очень хорошем уровне. Он качественный и перспективный голкипер и думаю, что со временем он вырастет во вратаря уровня УПЛ. У нас много дебютантов в этом году. Для того, чтобы юноши могли попасть в первую команду, им следует хорошо проявить себя в команде U-19, также за нас выступали футболисты из «Руха-2». В этом году дебютировали те игроки, которых мы считаем перспективными и которые смогут выступать в Премьер-лиге – это стратегия нашего клуба.

Надо каждый матч играть на победу. Конечно, сложно мотивировать футболистов, когда отовсюду звучит, что команда уже выполнила свою задачу. Но мы стараемся зарядить игроков на положительный результат. И сегодня я не могу сказать, что ребятам не хватало мотивации. И все же подсознательно футболисты понимают, что свои задачи они уже решили. Тренерскому штабу остается сделать все от себя зависящее, чтобы в последнем матче сезона игроки вышли на поле и показали максимум своих возможностей».