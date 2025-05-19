Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы сыграли два разных тайма»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 11:03 |
142
1

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы сыграли два разных тайма»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Левого Берега»

19 мая 2025, 11:03 |
142
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы сыграли два разных тайма»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от «Левого Берега» (0:1) в матче 29-го тура УПЛ:

«Команда провела два разных тайма. Первую половину игры мы полностью провалили – игроки не выполнили тренерские установки и соответственно не действовали должным образом на поле. Как следствие, пропустили необязательный гол. Во втором тайме «Рух» стал играть лучше, но, к сожалению, не смог отыграться. «Левому Берегу» нужна была эта победа и киевляне сделали для этого все что могли.

Егор Клименко сыграл этот матч на очень хорошем уровне. Он качественный и перспективный голкипер и думаю, что со временем он вырастет во вратаря уровня УПЛ. У нас много дебютантов в этом году. Для того, чтобы юноши могли попасть в первую команду, им следует хорошо проявить себя в команде U-19, также за нас выступали футболисты из «Руха-2». В этом году дебютировали те игроки, которых мы считаем перспективными и которые смогут выступать в Премьер-лиге – это стратегия нашего клуба.

Надо каждый матч играть на победу. Конечно, сложно мотивировать футболистов, когда отовсюду звучит, что команда уже выполнила свою задачу. Но мы стараемся зарядить игроков на положительный результат. И сегодня я не могу сказать, что ребятам не хватало мотивации. И все же подсознательно футболисты понимают, что свои задачи они уже решили. Тренерскому штабу остается сделать все от себя зависящее, чтобы в последнем матче сезона игроки вышли на поле и показали максимум своих возможностей».

По теме:
Клуб УПЛ перевел в дубль трех футболистов, а легионера отправил в Бразилию
Денис КУЗЫК: «Нам нужна была только победа»
КАЮК: «Хочу извиниться перед руководством ЛНЗ. Должны забыть этот сезон»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Левый Берег - Рух пресс-конференция Виталий Пономарев
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
Футбол | 19 мая 2025, 07:00 16
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства

Владислав Ванат не сдержался, когда получил критику в свой адрес

ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Хоккей | 19 мая 2025, 05:05 2
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии

Сборная Латвии держится в топ-4 своей группы

Динамо – чемпион, Арсенал – в ЛЧ, дебют Крапивцова
Футбол | 19.05.2025, 09:53
Динамо – чемпион, Арсенал – в ЛЧ, дебют Крапивцова
Динамо – чемпион, Арсенал – в ЛЧ, дебют Крапивцова
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
Футбол | 18.05.2025, 18:57
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19.05.2025, 00:16
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Сказал бы, что сберегали силы, абы костьми лечь в игре с Шахтёром.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 55
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем