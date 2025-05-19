Ключевой игрок Шахтера сообщил клубу о желании уйти. Не Судаков

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко хочет покинуть свой нынешний клуб, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 29-летний футболист уже уведомил руководство «горняков» о своем желании.

Отмечается, что к игроку существует интерес со стороны клубов чемпионата Португалии.

В сезоне 2024/25 Николай Матвиенко провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» сделал предложение по трансферу Георгия Судакова.