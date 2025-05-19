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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:58 | Обновлено 19 мая 2025, 11:20
707
0

Ключевой игрок Шахтера сообщил клубу о желании уйти. Не Судаков

Николай Матвиенко может продолжить карьеру в Португалии

19 мая 2025, 10:58 | Обновлено 19 мая 2025, 11:20
707
0
Ключевой игрок Шахтера сообщил клубу о желании уйти. Не Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко хочет покинуть свой нынешний клуб, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 29-летний футболист уже уведомил руководство «горняков» о своем желании.

Отмечается, что к игроку существует интерес со стороны клубов чемпионата Португалии.

В сезоне 2024/25 Николай Матвиенко провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» сделал предложение по трансферу Георгия Судакова.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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