Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» стал последним для Эвертона на «Гудисон Парк». Игра закончилась победой "Эвертона" со счетом 2:0.

Дублем отличился Ильман Ндиае, ставший автором последнего гола на «Гудисон Парк».

Эта победа стала для «Эвертона» 286-й на этом стадионе в АПЛ.

2327 матчей было сыграно в высших дивизионах Англии на Гудисон Парк. Это рекордный показатель среди всех стадионов страны.

1892 – «Эвертон» сыграл свой первый поединок на «Гудисон Парк»

2025 – Матч против «Саутгемптона» стал последним на этом стадионе.

Пеле проиграл свой единственный матч в рамках чемпионата мира именно на Гудисон Парк (1966, 1:3 против Португалии).

Эфан Экоку стал первым игроком АПЛ, совершившим покер. Случилось это так же на «Гудисон Парк» (1993).

На Гудисон Парк был забит первый в АПЛ гол вратарем (Петер Шмайхель, 2001).

132 игрока забили свой дебютный гол в АПЛ именно на «Гудисон Парк». Это больше, чем на любом другом стадионе Англии.