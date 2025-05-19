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Англия
19 мая 2025, 08:20 |
30
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Гудисон Парк запомнился целым рядом интересных рекордов

Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» стал последним на этом стадионе

19 мая 2025, 08:20 |
30
0
Гудисон Парк запомнился целым рядом интересных рекордов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гудисон Парк

Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» стал последним для Эвертона на «Гудисон Парк». Игра закончилась победой "Эвертона" со счетом 2:0.

Дублем отличился Ильман Ндиае, ставший автором последнего гола на «Гудисон Парк».

Эта победа стала для «Эвертона» 286-й на этом стадионе в АПЛ.

2327 матчей было сыграно в высших дивизионах Англии на Гудисон Парк. Это рекордный показатель среди всех стадионов страны.

1892 – «Эвертон» сыграл свой первый поединок на «Гудисон Парк»
2025 – Матч против «Саутгемптона» стал последним на этом стадионе.

Пеле проиграл свой единственный матч в рамках чемпионата мира именно на Гудисон Парк (1966, 1:3 против Португалии).

Эфан Экоку стал первым игроком АПЛ, совершившим покер. Случилось это так же на «Гудисон Парк» (1993).

На Гудисон Парк был забит первый в АПЛ гол вратарем (Петер Шмайхель, 2001).

132 игрока забили свой дебютный гол в АПЛ именно на «Гудисон Парк». Это больше, чем на любом другом стадионе Англии.

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стадион Гудисон Парк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Эвертон Саутгемптон Эвертон - Саутгемптон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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