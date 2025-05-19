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  4. «Со слезами». Пидгрушная рассказала о ночи перед финалом Олимпиады
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 07:46 |
184
0

«Со слезами». Пидгрушная рассказала о ночи перед финалом Олимпиады

Финал соревнования пришелся на тяжелые времена для Елены и Украины

19 мая 2025, 07:46 |
184
0
«Со слезами». Пидгрушная рассказала о ночи перед финалом Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Пидгрушная

Экс-биатлонистка сборной Украины и олимпийская чемпионка 2014 года Елена Пидгрушная в программе «Олимпийский огонь» рассказала о ночи перед финалом Олимпиады в Сочи:

– Вы вообще спали в ту ночь, перед финальным соревнованием? Наверное, в телефоне просто просидели, смотря, что происходит, здесь, в стране, у нас.

– Мы постоянно (я и другие девушки по команде, тренеры, вся олимпийская сборная) следили за событиями в Украине. Благодаря постоянным стримам мы все видели. А я постоянно листала список погибших Небесной Сотни со слезами на глазах. Впоследствии я понимала, что мне нужно отвлечься перед сном иначе будет беда завтра! Мне нужно быть максимально готовой и собранной на сто процентов. И тут ко мне пришло ощущение, а что мы будем говорить журналистам, когда мы выиграем?! Это, ну, вот, впервые и единственный раз в жизни, когда у меня возникла такая мысль, потому что сначала же надо выиграть, а потом думай уже о журналистах. И вот с теми мыслями я и заснула. Но уже когда мы выиграли, действительно, журналисты задавали один и тот же вопрос на всех языках мира: «Как вы сегодня смогли выиграть после того, что происходит у вас в столице?»

Ранее сообщалось о том, что Пидгрушная рассказала о награждении на Олимпиаде в Сочи.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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