СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая

В понедельник, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Брайтон – Ливерпуль

2.71 – 3.82 – 2.53

ХОККЕЙ

21:20 Канада – Финляндия

1.29 – 6.60 – 8.85

ТЕННИС

17:00 Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт

1.73 – 2.07

КИБЕРСПОРТ

19:30 Team Liquid – FaZe Clan

1.84 – 2.00

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