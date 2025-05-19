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19 мая 2025, 03:56 | Обновлено 19 мая 2025, 04:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 мая 2025, 03:56 | Обновлено 19 мая 2025, 04:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Брайтон – Ливерпуль

Ggbet 2.71 – 3.82 – 2.53

ХОККЕЙ

21:20 Канада – Финляндия

Ggbet 1.29 – 6.60 – 8.85

ТЕННИС

17:00 Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт

Ggbet 1.73 – 2.07

КИБЕРСПОРТ

19:30 Team Liquid – FaZe Clan

Ggbet 1.84 – 2.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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