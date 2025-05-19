СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Брайтон – Ливерпуль
ХОККЕЙ
21:20 Канада – Финляндия
ТЕННИС
17:00 Юлия Стародубцева – Хэрриет Дарт
КИБЕРСПОРТ
19:30 Team Liquid – FaZe Clan
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хосе Луис Мендилибар похвалил украинского форварда
Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба