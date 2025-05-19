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  4. Анастасия Соболева – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансяция
WTA
19 мая 2025, 03:36 |
17
0

Анастасия Соболева – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансяция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос 2025

19 мая 2025, 03:36 |
17
0
Анастасия Соболева – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансяция
Instagram. Анастасия Соболева

19 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос 2025.

В первом раунде украинка сыграет против британки Хэрриет Дарт (WTA 118). Поединок состоится пятым запуском на корте №2 после игры Стародубцева – Вандевинкель. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге отбора поборется либо против Хан Ши, либо против Жюли Белгравер.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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