19 мая, в первом круге квалификации Ролан Гаррос, свою встречу проведут Анастасия Соболева (WTA 225) и Хэрриет Дарт (WTA 118).

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Анастасия Соболева

Украинская спортсменка не так известна широкому кругу фанатов, частично это можно списать и на молодость, в прошлом месяце ей исполнился 21 год. Соболева сейчас в третьей сотне рейтинга, поэтому играет не на топовых турнирах. Она пробовала свои силы в Брисбене и Открытом чемпионате Австралии, но вылетала на этапе квалификации.

В этом сезоне спортсменка даже выиграла один турнир ITF. Статистика украинки сильно напоминает цифры латиноамериканских спортсменов, которые большинство своих матчей играют на грунте. Соболева в этом сезоне провела уже 19 матчей на своем любимом покрытии, одержав 13 побед, на харде спортсменка играет мало и без успехов. Ролан Гаррос именно тот мейджор, где украинка может показать свой лучший теннис.

Хэрриет Дарт

В теннисных кругах Хэрриет Дарт узнаваемая спортсменка, ей 28 лет, она давно играет на профессиональном уровне. Карьера британки точно не складывается ярко, она только раз завершила сезон в первой сотне.

Текущий сезон складывается для спортсменки неудачно, на ее счету 8 побед в 19 играх, без ярких выступлений. Самым ее успешным турниром можно назвать Aus Open, где она дошла до второго круга, но и тут не все однозначно, так как британка проиграла в финале квалификации, а пробилась в основную сетку, только как лакилузер.

К этому турниру Дарт подходит на серии из шести поражений, на грунте спортсменка провела четыре матча и все проиграла. Статистика показывает, что на грунте британка никогда не впечатляла, а если прибавить еще и слабую форму, выход в основную сетку турнира ей точно не светит. Свой последний матч теннисистка провела в квалификации Рима, где сразу же проиграла румынке Тодони – 2:6, 2:6.

Прогноз

Теннисистки ранее никогда между собой не играли, а в первой очной встрече украинка считается небольшим фаворитом, даже несмотря на то, что находится ниже больше чем на 100 позиций ниже в рейтинге, чем соперница.

Букмекеры оценивают реальную форму теннисисток, Соболева однозначно выглядит лучше, к тому же украинка любит и умеет играть на грунте, а для британки матчи на этом покрытии настоящее мучение.

Я думаю, котировки обоснованы, поэтому ставка на успех украинской спортсменки выглядит проходимо. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,73.

Прогноз Sport.ua Анастасия Соболева Хэрриет Дарт Победа Соболевой 1.73 Сделать ставку

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