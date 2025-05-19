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  4. Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
19 мая 2025, 02:44 |
17
0

Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок первого раунда квалификации состоится 19 мая и начнется ориентировочно в 15:30

19 мая 2025, 02:44 |
17
0
Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Instagram. Юлия Стародубцева

19 мая начинается квалификация Ролан Гаррос, где в первом круге свой матч проведут Юлия Стародубцева (WTA 80) – Ханне Вандевинкель (WTA 193).

Старт встречи запланирован на 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Если посмотреть на статистику украинку в этом сезоне, Стародубцева выиграла всего 8 матчей из 23, при этом поднялась на 21 строчку в рейтинге. Секрет успеха состоит в том, что большинство матчей спортсменка выиграла на одном турнире, а именно в Мадриде, когда удалось одержать пять побед кряду, с учетом квалификации, что позволило дойти до четвертого круга тысячника.

После этого успеха Стародубцева на двух турнирах вылетала в стартовых встречах, в квалификации Рима проиграла полька Хвалинской, выигрывая – 7:6, 3:0, а на турнире WTA 125 в Париже сразу попала на первую сеяную Аманду Анисимову – 1:6, 2:6.

Конечно, выход в основную сетку Ролан Гаррос та задача, которая вполне по зубам украинской спортсменке. Украинка на грунте себя чувствует лучше, чем на харде, прорыв в Мадриде этому подтверждение.

Ханне Вандевинкель

Бельгийка на днях должна отпраздновать свой 21-й день рождения, хотя назвать ее восходящей звездой сложно. Вандевинкель точно не на виду, да и выбирает она не самые сильные турниры, из топовых она играла только на Открытом чемпионате Австралии и Индиан-Уэллс, где сразу же вылетала еще в квалификации.

Осознавая, что играть на крупных турнирах ей не по силам, она выбирает состязания серии ITF, на счету бельгийки даже есть один титул в Тунисе. Какого-то прорыва на шлеме в Париже от спортсменки точно не ждут, так как даже в квалификации для нее соперницы слишком сильные. Вандевинкель выиграла в этом сезоне 23 матча из 33, хотя уровень соперниц у нее был явно ниже, чем у Стародубцевой, поэтому и такой высокий процент побед.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что соперницы никогда между собой не играли. Украинка выглядит фаворитом этой пары, у нее больше опыта игры на топ-уровне, такого же мнения и букмекеры.

Думаю, что Стародубцева сможет пройти в следующий круг, поставлю на ее победу с форой -2,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,78.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
19.05.2025 -
15:30
Ханне Вандевинкель
Фора Стародубцевой (-2.5) 1.78 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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