Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 80) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 193). Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Лепченко – Престон. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде отбора Ролан Гаррос поборется либо против Доминики Салковой (Чехия, WTA 200), либо против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 151).

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.