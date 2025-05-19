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  4. Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 мая 2025, 03:08 |
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Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос 2025

19 мая 2025, 03:08 |
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Юлия Стародубцева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

19 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 80) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 193). Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Лепченко – Престон. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде отбора Ролан Гаррос поборется либо против Доминики Салковой (Чехия, WTA 200), либо против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 151).

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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