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  4. Елизавета Котляр – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 мая 2025, 02:31 |
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Елизавета Котляр – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Рабате

19 мая 2025, 02:31 |
11
0
Елизавета Котляр – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Елизавета Котляр

19 мая украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 588) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В 1/16 финала украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 74). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после игры Ли – Тимофеева. Ориентировочно время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде поборется либо против Катерины Синяковой, либо против Алены Большовой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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