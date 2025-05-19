Елизавета Котляр – Жаклин Кристиан. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Рабате
Поединок 1/16 финала состоится 19 мая и начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву
19 мая, в первом круге теннисного турнира WTA в Рабате, свою встречу проведут Елизавета Котляр (WTA 588) и Жаклин Кристиан (WTA 74).
Старт встречи запланирован на 14:30 по киевскому времени.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Елизавета Котляр
Украинская спортсменка занимает место только в конце шестой сотни рейтинга, но это объясняется тем, что ей всего 18 лет. Турнир в Рабате станет для Котляр особенным, ведь он первый в ее карьере серии WTA, сразу же спортсменка сыграет в основной сетке, так как получила wild card от организаторов.
В этом сезоне украинка провела 29 матч, в которых одержала 20 побед, на грунте теннисистка провела 19 встреч, и 15 из них выиграла. Конечно, турниры не были высокого уровня, хотя цифры свидетельствуют о том, что на грунте спортсменка себя чувствует комфортно.
Для Котляр это некий дебют в большом теннисе, сразу придется сыграть против опытной соперницы из топ-100. Главное для украинки – не перегореть психологически, ведь она способна оказать хорошее сопротивление.
Жаклин Кристиан
Румынская спортсменка неплохо проводит этот сезон. Если брать с начала года, спортсменка поднялась на 11 позиций в рейтинге. На счету Кристиан даже есть один выигранный турнир категории WTA 125 в Мексике. Спортсменка в этом сезоне провела 25 матчей, одержав 15 побед, на грунте статистика не такая внушительная: 3 выигранных матча из 6.
На своем последнем турнире в Риме румынка отыграла вполне солидно, в первом круге выбила из борьбы Алишу Паркс, устроив американке разгром – 6:2, 6:0, потом в упорной борьбе прошла сильную Юлию Путинцеву – 7:6, 7:5. В третьем круге теннисистка уступила 11-й ракетке мира, «нейтралке» Диане Шнайдер – 3:6, 3:6. Жаклин сейчас в хорошей форме, она может добиться высоких результатов в Рабате.
Прогноз
Не сложно догадаться, что это первая очная встреча теннисисток, конечно румынка безоговорочный фаворит. У Жаклин больше опыта, а Котляр будут переполнять эмоции от дебюта, на таком адреналине спортсмены часто показывают фантастическую игру, поэтому не все так однозначно в этой паре.
Организаторы турнира увидели перспективу в украинке, она постарается оправдать доверие, поставлю на ее победу с форой +7 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.
14:30
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевуской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ
Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба