19 мая, в первом круге теннисного турнира WTA в Рабате, свою встречу проведут Елизавета Котляр (WTA 588) и Жаклин Кристиан (WTA 74).

Старт встречи запланирован на 14:30 по киевскому времени.

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Елизавета Котляр

Украинская спортсменка занимает место только в конце шестой сотни рейтинга, но это объясняется тем, что ей всего 18 лет. Турнир в Рабате станет для Котляр особенным, ведь он первый в ее карьере серии WTA, сразу же спортсменка сыграет в основной сетке, так как получила wild card от организаторов.

В этом сезоне украинка провела 29 матч, в которых одержала 20 побед, на грунте теннисистка провела 19 встреч, и 15 из них выиграла. Конечно, турниры не были высокого уровня, хотя цифры свидетельствуют о том, что на грунте спортсменка себя чувствует комфортно.

Для Котляр это некий дебют в большом теннисе, сразу придется сыграть против опытной соперницы из топ-100. Главное для украинки – не перегореть психологически, ведь она способна оказать хорошее сопротивление.

Жаклин Кристиан

Румынская спортсменка неплохо проводит этот сезон. Если брать с начала года, спортсменка поднялась на 11 позиций в рейтинге. На счету Кристиан даже есть один выигранный турнир категории WTA 125 в Мексике. Спортсменка в этом сезоне провела 25 матчей, одержав 15 побед, на грунте статистика не такая внушительная: 3 выигранных матча из 6.

На своем последнем турнире в Риме румынка отыграла вполне солидно, в первом круге выбила из борьбы Алишу Паркс, устроив американке разгром – 6:2, 6:0, потом в упорной борьбе прошла сильную Юлию Путинцеву – 7:6, 7:5. В третьем круге теннисистка уступила 11-й ракетке мира, «нейтралке» Диане Шнайдер – 3:6, 3:6. Жаклин сейчас в хорошей форме, она может добиться высоких результатов в Рабате.

Прогноз

Не сложно догадаться, что это первая очная встреча теннисисток, конечно румынка безоговорочный фаворит. У Жаклин больше опыта, а Котляр будут переполнять эмоции от дебюта, на таком адреналине спортсмены часто показывают фантастическую игру, поэтому не все так однозначно в этой паре.

Организаторы турнира увидели перспективу в украинке, она постарается оправдать доверие, поставлю на ее победу с форой +7 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua Елизавета Котляр Жаклин Кристиан Фора Котляр (+7) 1.70 Сделать ставку

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