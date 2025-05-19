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ATP
19 мая 2025, 15:02 | Обновлено 19 мая 2025, 15:04
114
0

Алькарас увеличил отрыв от Синнера по количеству «больших титулов»

Испанец выигрывает один «большой титул» на каждые 4,5 участия

19 мая 2025, 15:02 | Обновлено 19 мая 2025, 15:04
114
0
Алькарас увеличил отрыв от Синнера по количеству «больших титулов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский теннисист Карлос Алькарас увеличил свое преимущество над Янником Синнером по числу «больших титулов», победив итальянца в финале престижного турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

Теперь на счету Алькараса 11 «больших титулов» – это совокупность побед на турнирах «Большого шлема», Итоговом турнире ATP (Nitto ATP Finals), турнирах серии Мастерс и золотая олимпийская медаль в одиночном разряде. Испанец, также выигравший в Монте-Карло в прошлом месяце, завоевывает как минимум два «больших титула» четвертый сезон подряд.

Карлос Алькарас (ATP 2)

Большие шлемы:
участвовал – 16 турниров
побед – 4 титула

Итоговые турниры (Nitto ATP Finals):
участвовал – 2 турнира
побед – 0 титулов

Мастерсы:
участвовал – 30 турниров
побед – 7 титулов

Итого:
всего турниров – 49
всего титулов – 11
средняя результативность – 1 титул на каждые 4,5 турнира

Янник Синнер (ATP 1)

Большие шлемы:
участвовал – 21 турнир
побед – 3 титула

Итоговые турниры (Nitto ATP Finals):
участвовал – 3 турнира
побед – 1 титул

Мастерсы:
участвовал – 34 турнира
побед – 4 титула

Итого:
всего турниров – 57
всего титулов – 8
средняя результативность – 1 титул на каждые 7,1 турнира

22-летний Алькарас уже имеет семь трофеев на турнирах Мастерс, выиграв хотя бы один раз на каждом из пяти первых турниров этой категории в сезоне. Хотя он дебютировал на элитном уровне всего четыре года назад (Майами 2021), теперь он делит восьмое место в истории (с 1990 года) по числу титулов с Майклом Чангом и Александром Зверевым.

Испанец стабильно показывает высокий уровень в решающих матчах. В финалах турниров из категории «больших титулов» у Алькараса впечатляющий результат – 11 побед при 2 поражениях. Единственный, кто его обыгрывал на этой стадии, – Новак Джокович, лидер по числу таких титулов в истории (72).

Алькарас добивается успеха на этих турнирах на рекордном уровне: он выигрывает один «большой титул» на каждые 4,5 участия. Лучше результат только у Новака Джоковича (1 титул на 3,2 турнира), Рафаэля Надаля (3,5) и Роджера Федерера (4,4). Испанец опережает по этому показателю таких легенд, как Пит Сампрас (4,9) и Андре Агасси (6,1).

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Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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