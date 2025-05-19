Алькарас увеличил отрыв от Синнера по количеству «больших титулов»
Испанец выигрывает один «большой титул» на каждые 4,5 участия
Испанский теннисист Карлос Алькарас увеличил свое преимущество над Янником Синнером по числу «больших титулов», победив итальянца в финале престижного турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.
Теперь на счету Алькараса 11 «больших титулов» – это совокупность побед на турнирах «Большого шлема», Итоговом турнире ATP (Nitto ATP Finals), турнирах серии Мастерс и золотая олимпийская медаль в одиночном разряде. Испанец, также выигравший в Монте-Карло в прошлом месяце, завоевывает как минимум два «больших титула» четвертый сезон подряд.
Карлос Алькарас (ATP 2)
Большие шлемы:
участвовал – 16 турниров
побед – 4 титула
Итоговые турниры (Nitto ATP Finals):
участвовал – 2 турнира
побед – 0 титулов
Мастерсы:
участвовал – 30 турниров
побед – 7 титулов
Итого:
всего турниров – 49
всего титулов – 11
средняя результативность – 1 титул на каждые 4,5 турнира
Янник Синнер (ATP 1)
Большие шлемы:
участвовал – 21 турнир
побед – 3 титула
Итоговые турниры (Nitto ATP Finals):
участвовал – 3 турнира
побед – 1 титул
Мастерсы:
участвовал – 34 турнира
побед – 4 титула
Итого:
всего турниров – 57
всего титулов – 8
средняя результативность – 1 титул на каждые 7,1 турнира
22-летний Алькарас уже имеет семь трофеев на турнирах Мастерс, выиграв хотя бы один раз на каждом из пяти первых турниров этой категории в сезоне. Хотя он дебютировал на элитном уровне всего четыре года назад (Майами 2021), теперь он делит восьмое место в истории (с 1990 года) по числу титулов с Майклом Чангом и Александром Зверевым.
Испанец стабильно показывает высокий уровень в решающих матчах. В финалах турниров из категории «больших титулов» у Алькараса впечатляющий результат – 11 побед при 2 поражениях. Единственный, кто его обыгрывал на этой стадии, – Новак Джокович, лидер по числу таких титулов в истории (72).
Алькарас добивается успеха на этих турнирах на рекордном уровне: он выигрывает один «большой титул» на каждые 4,5 участия. Лучше результат только у Новака Джоковича (1 титул на 3,2 турнира), Рафаэля Надаля (3,5) и Роджера Федерера (4,4). Испанец опережает по этому показателю таких легенд, как Пит Сампрас (4,9) и Андре Агасси (6,1).
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