Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая
В понедельник в Рабате сыграет Елизавета Котляр, а в Страсбурге стартуют сестры Киченок
19 мая на грунтовых турнирах WTA 250 в Рабате (Марокко) и WTA 500 в Страсбурге (Франция) продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.
В понедельник в Марокко выступления начнет Елизавета Котляр, а во Франции стартуют сестры Киченок Людмила и Надежда.
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая
WTA 250 Рабат. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №1. 2-й запуск (не ранее 15:30)
Елизавета Котляр [WC] – Жаклин Кристиан
WTA 500 Страсбург. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №2. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Мария Боузкова / Александра Панова
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