19 мая на грунтовых турнирах WTA 250 в Рабате (Марокко) и WTA 500 в Страсбурге (Франция) продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В понедельник в Марокко выступления начнет Елизавета Котляр, а во Франции стартуют сестры Киченок Людмила и Надежда.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая

WTA 250 Рабат. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №1. 2-й запуск (не ранее 15:30)

Елизавета Котляр [WC] – Жаклин Кристиан

WTA 500 Страсбург. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №2. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Мария Боузкова / Александра Панова