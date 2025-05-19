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WTA
19 мая 2025, 02:01 | Обновлено 19 мая 2025, 02:22
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Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая

В понедельник в Рабате сыграет Елизавета Котляр, а в Страсбурге стартуют сестры Киченок

19 мая 2025, 02:01 | Обновлено 19 мая 2025, 02:22
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0
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая
Instagram. Сестры Киченок

19 мая на грунтовых турнирах WTA 250 в Рабате (Марокко) и WTA 500 в Страсбурге (Франция) продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В понедельник в Марокко выступления начнет Елизавета Котляр, а во Франции стартуют сестры Киченок Людмила и Надежда.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 19 мая

WTA 250 Рабат. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №1. 2-й запуск (не ранее 15:30)

Елизавета Котляр [WC] – Жаклин Кристиан

WTA 500 Страсбург. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №2. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Мария Боузкова / Александра Панова

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расписание WTA Страсбург WTA Рабат Елизавета Котляр Жаклин Кристиан Людмила Киченок Надежда Киченок Мария Боузкова Александра Панова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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