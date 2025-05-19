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Ролан Гаррос
19 мая 2025, 01:50 |
75
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 19 мая

В понедельник на кортах Парижа в квалификации стартуют Стародубцева и Соболева

19 мая 2025, 01:50 |
75
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 19 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

19 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 начнутся матчи первого раунда квалификации как в женском, так и в мужском разрядах.

В понедельник на корты Парижа выйдут две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 19 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 1-й раунд

Корт №2. 4-й запуск (не ранее 15:30)

Юлия Стародубцева [1] – Ханне Вандевинкель

Корт №2. 5-й запуск (не ранее 17:00)

Анастасия Соболева Хэрриет Дарт [15]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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