19 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 начнутся матчи первого раунда квалификации как в женском, так и в мужском разрядах.

В понедельник на корты Парижа выйдут две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 19 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 1-й раунд

Корт №2. 4-й запуск (не ранее 15:30)

Юлия Стародубцева [1] – Ханне Вандевинкель

Корт №2. 5-й запуск (не ранее 17:00)

Анастасия Соболева – Хэрриет Дарт [15]