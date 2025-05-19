Ролан Гаррос19 мая 2025, 01:50 |
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 19 мая
В понедельник на кортах Парижа в квалификации стартуют Стародубцева и Соболева
19 мая 2025, 01:50 |
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19 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 начнутся матчи первого раунда квалификации как в женском, так и в мужском разрядах.
В понедельник на корты Парижа выйдут две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 19 мая
Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 1-й раунд
Корт №2. 4-й запуск (не ранее 15:30)
Юлия Стародубцева [1] – Ханне Вандевинкель
Корт №2. 5-й запуск (не ранее 17:00)
Анастасия Соболева – Хэрриет Дарт [15]
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