Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»

Итальянский журналист Луиджи Феррайоло поделился мыслями относительно того, что следующим главным тренером «Ромы» может стать Джан Пьеро Гасперини, который сейчас возглавляет «Аталанту».

«Я задаюсь вопросом: с какой стати господин Гасперини должен переезжать в Рим, учитывая, что перспективы здесь, безусловно, не фараоновы, и покинуть такую команду, как «Аталанта», у которой – я повторяю это уже несколько дней – всего три нападающих стоят столько же, сколько вся «Рома».

Зачем ему отказываться от Лукмана, Де Кетеларе, Скамакки, чтобы приехать и руководить атакой с Шомуродовым и Довбиком? Да, я не знаю, что у него в голове... Мы не можем этого знать. Даже предположив, что он решил покинуть «Аталанту», совсем не факт, что его пункт назначения – это обязательно будет «Рома», – сказал Феррайоло в эфире Radio Lo Sport.

Сообщалось, что наставник английского гранда может перебраться в Рим к Довбику.