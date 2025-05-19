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  4. Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Италия
19 мая 2025, 00:16 |
556
0

Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»

Луиджи Феррайоло не видит смысла в переезде Джан Пьеро Гасперини в Рим

19 мая 2025, 00:16 |
556
0
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Луиджи Феррайоло поделился мыслями относительно того, что следующим главным тренером «Ромы» может стать Джан Пьеро Гасперини, который сейчас возглавляет «Аталанту».

«Я задаюсь вопросом: с какой стати господин Гасперини должен переезжать в Рим, учитывая, что перспективы здесь, безусловно, не фараоновы, и покинуть такую команду, как «Аталанта», у которой – я повторяю это уже несколько дней – всего три нападающих стоят столько же, сколько вся «Рома».

Зачем ему отказываться от Лукмана, Де Кетеларе, Скамакки, чтобы приехать и руководить атакой с Шомуродовым и Довбиком? Да, я не знаю, что у него в голове... Мы не можем этого знать. Даже предположив, что он решил покинуть «Аталанту», совсем не факт, что его пункт назначения – это обязательно будет «Рома», – сказал Феррайоло в эфире Radio Lo Sport.

Сообщалось, что наставник английского гранда может перебраться в Рим к Довбику.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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