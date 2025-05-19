Италия19 мая 2025, 00:13 |
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Экс-форвард Наполи – о Судакове: «Я бы его подписал немедленно»
Эмануэле Калайо хочет увидеть украинца в Неаполе
19 мая 2025, 00:13 |
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Бывший форвард «Наполи» Эмануэле Калайо поделился мыслями относительно игроков, которых его бывший клуб может подписать летом.
«Те, о ком я слышу, – это важные имена. Такой игрок, как Де Брюйне, принесет «Наполи» большую известность на маркетинговом уровне, а также добавит качества. Даже в 33 года он может на одной ноге играть в Серии А.
Георгий Судаков и Джонатан Дэвид? Я бы подписал их немедленно», – сказал бывший футболист в эфире Televomero.
Сообщалось, что «Наполи» готовит финальное предложение по трансферу Судакова.
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