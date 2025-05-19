Экс-форвард Наполи – о Судакове: «Я бы его подписал немедленно»

Бывший форвард «Наполи» Эмануэле Калайо поделился мыслями относительно игроков, которых его бывший клуб может подписать летом.

«Те, о ком я слышу, – это важные имена. Такой игрок, как Де Брюйне, принесет «Наполи» большую известность на маркетинговом уровне, а также добавит качества. Даже в 33 года он может на одной ноге играть в Серии А.

Георгий Судаков и Джонатан Дэвид? Я бы подписал их немедленно», – сказал бывший футболист в эфире Televomero.

Сообщалось, что «Наполи» готовит финальное предложение по трансферу Судакова.