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  4. «Я влюбился». Дрогба прокомментировал свой позорный приезд в россию
Англия
19 мая 2025, 12:03 | Обновлено 19 мая 2025, 12:10
1365
3

«Я влюбился». Дрогба прокомментировал свой позорный приезд в россию

Легендарному нападающему понравилась москва

19 мая 2025, 12:03 | Обновлено 19 мая 2025, 12:10
1365
3
«Я влюбился». Дрогба прокомментировал свой позорный приезд в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Легендарный экс-нападающий национальной сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал свой позорный приезд в россию:

«Я влюбился в москву, это город, который дышит футболом. россия – страна, которая дышит футболом. Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день».

Кроме Дрогба, в москву приехали Марио Йепес, который выступал за «Милан» и «ПСЖ», Жереми Нжитап, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Андерсон Полга, экс-игрок «МЮ» и чемпион Европы 2016 Нани и еще одна легенда «Челси» Клод Макелеле.

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Дидье Дрогба Челси российско-украинская война
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Андрій Заліщук
там дихають не футболом, а фашизмом і рускім духом
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+4
C.Пеклов
Ти дід є,тебе використала мацква,як нацюцюрника ,дріббанана.
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+2
easterly
Скоріше він закохався в суму, яку йому всунули рашисти
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+1
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