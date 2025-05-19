Легендарный экс-нападающий национальной сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал свой позорный приезд в россию:

«Я влюбился в москву, это город, который дышит футболом. россия – страна, которая дышит футболом. Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день».

Кроме Дрогба, в москву приехали Марио Йепес, который выступал за «Милан» и «ПСЖ», Жереми Нжитап, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Андерсон Полга, экс-игрок «МЮ» и чемпион Европы 2016 Нани и еще одна легенда «Челси» Клод Макелеле.