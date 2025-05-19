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  4. «Какой сезон!» Ашур удивил заявлением после ухода из Полесья
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 12:13 |
651
0

«Какой сезон!» Ашур удивил заявлением после ухода из Полесья

Украинский тренер считает, что не провалился в Житомире

19 мая 2025, 12:13 |
651
0
«Какой сезон!» Ашур удивил заявлением после ухода из Полесья
ФК Полесье. Имад Ашур

Бывший главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур подвел итоги своей работы во главе «волков»:

«Какой сезон!

1. Тренерский дебют во взрослом футболе в матче Лиги конференций

2. Борьба в каждом матче с совершенно новой командой, находящейся в переходном периоде

3. Победы над легендарными украинскими тренерами, которыми я восхищался много лет назад как болельщик

4. Дважды обыграли «Шахтер», не пропустив ни одного мяча

5. Вылет в полуфинале Кубка Украины от «Шахтера», который смог забить лишь на 116-й минуте

6. В последнем матче мы загнали киевское «Динамо» в патовую ситуацию с 0.23xG за игру, сыграв вничью 0:0

7. Борьба за еврокубки на 4-й позиции до последнего вздоха

8. Уволен за 2 матча до конца сезона».

Напомним, Имад Ашур был уволен из «Полесья» 12 мая 2025 года.

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Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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