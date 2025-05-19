«Какой сезон!» Ашур удивил заявлением после ухода из Полесья
Украинский тренер считает, что не провалился в Житомире
Бывший главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур подвел итоги своей работы во главе «волков»:
«Какой сезон!
1. Тренерский дебют во взрослом футболе в матче Лиги конференций
2. Борьба в каждом матче с совершенно новой командой, находящейся в переходном периоде
3. Победы над легендарными украинскими тренерами, которыми я восхищался много лет назад как болельщик
4. Дважды обыграли «Шахтер», не пропустив ни одного мяча
5. Вылет в полуфинале Кубка Украины от «Шахтера», который смог забить лишь на 116-й минуте
6. В последнем матче мы загнали киевское «Динамо» в патовую ситуацию с 0.23xG за игру, сыграв вничью 0:0
7. Борьба за еврокубки на 4-й позиции до последнего вздоха
8. Уволен за 2 матча до конца сезона».
Напомним, Имад Ашур был уволен из «Полесья» 12 мая 2025 года.
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