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  4. «За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 00:34 |
290
2

«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ

Защитник одесситов не стал извиняться

19 мая 2025, 00:34 |
290
2
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник «моряков» Ярослав Ракицкий после поединка обратился к болельщикам в своем Instagram:

«Одесо! На этот раз не получилось. Мы бились. До последней секунды. До последнего матча. Мы оставили на поле все, что имели. Это был бой за город. За историю. За вас. За Одессу.

Спасибо тебе, Одесса. Спасибо каждому, кто был с нами – на стадионе, у экранов, в сердце. Рад, что болельщики вернулись на трибуны! Спасибо фанам. Вы - легенды. Вы с нами. И мы это чувствуем!

Александр Николаевич, вам отдельная благодарность и уважение за ваш вклад и доверие!

Спасибо, команда, очень крутой коллектив, рад играть с вами бок о бок! С надеждой в лучшее!»

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Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Черноморец - Динамо Александр Кучер
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Павло
Якщо це чудо залишиться в Одесі - друга ліга майже гарантована 
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+1
apepa
Ракиццкий должен помочь ЧО выйти в сл сезоне в УПЛ. Правда Ярослав??
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-3
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