«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

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Защитник «моряков» Ярослав Ракицкий после поединка обратился к болельщикам в своем Instagram:

«Одесо! На этот раз не получилось. Мы бились. До последней секунды. До последнего матча. Мы оставили на поле все, что имели. Это был бой за город. За историю. За вас. За Одессу.

Спасибо тебе, Одесса. Спасибо каждому, кто был с нами – на стадионе, у экранов, в сердце. Рад, что болельщики вернулись на трибуны! Спасибо фанам. Вы - легенды. Вы с нами. И мы это чувствуем!

Александр Николаевич, вам отдельная благодарность и уважение за ваш вклад и доверие!

Спасибо, команда, очень крутой коллектив, рад играть с вами бок о бок! С надеждой в лучшее!»