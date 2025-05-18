Италия18 мая 2025, 23:14 | Обновлено 18 мая 2025, 23:45
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ВИДЕО. Паредес вывел Рому вперед в матче с Миланом
Аргентинский хавбек отличился взятием ворот
18 мая 2025, 23:14 | Обновлено 18 мая 2025, 23:45
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».
Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
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На 58-й минуте хозяев поля вперед вывел Леандро Паредес. Счет на табло – 2:1.
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