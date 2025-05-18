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Италия
18 мая 2025, 23:14 | Обновлено 18 мая 2025, 23:45
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0

ВИДЕО. Паредес вывел Рому вперед в матче с Миланом

Аргентинский хавбек отличился взятием ворот

18 мая 2025, 23:14 | Обновлено 18 мая 2025, 23:45
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0
ВИДЕО. Паредес вывел Рому вперед в матче с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте хозяев поля вперед вывел Леандро Паредес. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Паредес вывел Рому вперед в матче с Миланом

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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