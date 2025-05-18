Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинский теннисист взял два трофея на турнире в Боснии и Герцеговине
ITF
18 мая 2025, 23:35 | Обновлено 18 мая 2025, 23:37
117
0

Украинский теннисист взял два трофея на турнире в Боснии и Герцеговине

Вячеслав Белинский выиграл седьмой трофей в карьере в одиночном разряде и восьмой в парном

18 мая 2025, 23:35 | Обновлено 18 мая 2025, 23:37
117
0
Украинский теннисист взял два трофея на турнире в Боснии и Герцеговине
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) завоевал два трофея на грунтовом турнире ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.

В решающем поединке 21-летний украинец, получивший первый номер посева в одиночном разряде, переиграл в двух сетах пятого сеяного Джека Логе (ATP 715) из Бельгии.

Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Приедор. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Джек Логе (Бельгия) [5] – 7:6 (7:3), 6:2

В финале парного разряда Белинский и его напарник Яша Шайрих из Польши переиграли в двух сетах тандем Габриэле Мария Ноче (Италия) / Арьян Лакшманан (Индия).

ITF M15 Приедор. Грунт. Финал. Пары

Вячеслав Белинский (Украина) / Яша Шайрих (Польша) [2] – Габриэле Мария Ноче (Италия) / Арьян Лакшманан (Индия) [1] – 6:4, 6:3

Для Вячеслава Белинского это седьмой трофей в карьере в одиночном разряде и восьмой в парном.

По теме:
Украинская теннисистка стала призером турнира ITF в Сербии
Украинец выиграл третий парный трофей в сезоне на турнире в Бухаресте
Украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году
ITF Приедор Вячеслав Белинский трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе
Теннис | 18 мая 2025, 14:17 0
Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе
Украинка остановилась в шаге от титула на хардовом турнире в Тунисе

Катерина Лазаренко уступила в двух сетах первой сеяной Элле Макдональд

Бронзовые дубли Судакова и Бондаренко. Шахтер во Львове разгромил Ингулец
Футбол | 18 мая 2025, 17:26 20
Бронзовые дубли Судакова и Бондаренко. Шахтер во Львове разгромил Ингулец
Бронзовые дубли Судакова и Бондаренко. Шахтер во Львове разгромил Ингулец

Звезда донецкого клуба принес своей команде 3 очка

На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Футбол | 18.05.2025, 09:13
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
Футбол | 18.05.2025, 17:21
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
Футбол | 18.05.2025, 02:04
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – рисунка не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 2
Бокс
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 3
Футбол
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем