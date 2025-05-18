Украинский теннисист взял два трофея на турнире в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 495) завоевал два трофея на грунтовом турнире ITF M15 в Приедоре, Босния и Герцеговина.

В решающем поединке 21-летний украинец, получивший первый номер посева в одиночном разряде, переиграл в двух сетах пятого сеяного Джека Логе (ATP 715) из Бельгии.

Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут. Для спортсменов это было первое очное противостояние.

ITF M15 Приедор. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Джек Логе (Бельгия) [5] – 7:6 (7:3), 6:2

В финале парного разряда Белинский и его напарник Яша Шайрих из Польши переиграли в двух сетах тандем Габриэле Мария Ноче (Италия) / Арьян Лакшманан (Индия).

ITF M15 Приедор. Грунт. Финал. Пары

Вячеслав Белинский (Украина) / Яша Шайрих (Польша) [2] – Габриэле Мария Ноче (Италия) / Арьян Лакшманан (Индия) [1] – 6:4, 6:3

Для Вячеслава Белинского это седьмой трофей в карьере в одиночном разряде и восьмой в парном.