Италия18 мая 2025, 23:05 |
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ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь
Мексиканский страйкер нанес удар в грудь защитнику соперника
18 мая 2025, 23:05 |
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».
Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте мексиканский нападающий гостей Сантьяго Хименес получил красную карточку за удар локтем в грудь Джанлукка Манчини.
❗️ ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь
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