В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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На 21-й минуте мексиканский нападающий гостей Сантьяго Хименес получил красную карточку за удар локтем в грудь Джанлукка Манчини.

❗️ ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь