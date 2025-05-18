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  4. ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь
Италия
18 мая 2025, 23:05 |
185
0

ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь

Мексиканский страйкер нанес удар в грудь защитнику соперника

18 мая 2025, 23:05 |
185
0
ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте мексиканский нападающий гостей Сантьяго Хименес получил красную карточку за удар локтем в грудь Джанлукка Манчини.

❗️ ВИДЕО. Красная карточка! Хименес удален за удар в грудь

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Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы Артем Довбик Рома - Милан Сантьяго Хименес удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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