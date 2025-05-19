Челси определился с судьбой Мудрика

Лондонский «Челси» несмотря на то, что текущий сезон еще не завершился, уже строит планы на летнее трансферное окно, сообщает Metro.

Так, в руководстве клуба уже определились, что главный тренер Энцо Мареска продолжит работу с командой независимо от того, на каком месте его подопечные финишируют в АПЛ, и смогут ли они выиграть в финале Лиги конференций у испанского «Бетиса».

Также было принято решение о том, что ни при каких обстоятельствах «Челси» не отпустит двух игроков – Коула Палмера и Мойзеса Кайседо. Оставить же клуб вполне могут украинец Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола из-за допинга, Кирнан Дьюсбери-Холл, Трево Чалоба, а также те, кто выступал за другие команды на правах аренды.

Сообщалось, что Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях.