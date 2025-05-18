Испания18 мая 2025, 21:44 | Обновлено 18 мая 2025, 23:07
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ВИДЕО. Не пожадничал. Цыганков отдал ассист в матче с Реалом Сосьедад
Украинский вингер отдал голевую передачу
18 мая 2025, 21:44 | Обновлено 18 мая 2025, 23:07
961
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».
Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 77-й минуте матча вышедший на замену вингер гостей Порту забил с передачи Виктора Цыганкова и сравнял счет. Счет на табло – 2:2.
❗️ ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в матче с Реалом Сосьедад
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