ВИДЕО. Не пожадничал. Цыганков отдал ассист в матче с Реалом Сосьедад

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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На 77-й минуте матча вышедший на замену вингер гостей Порту забил с передачи Виктора Цыганкова и сравнял счет. Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отличился ассистом в матче с Реалом Сосьедад