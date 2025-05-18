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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 21:47 | Обновлено 18 мая 2025, 22:45
866
1

БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»

Хавбек «Шахтера» поделился впечатлениями от победы над «Ингульцом»

18 мая 2025, 21:47 | Обновлено 18 мая 2025, 22:45
866
1
БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от победы в матче 29-го тура УПЛ над «Ингульцом» (4:1), в котором он забил два мяча.

– Артем, поздравляем с победой! Как можешь проанализировать матч с «Ингульцом» и что скажешь о своем дубле?

– Если коротко, то первый тайм был довольно сложным, как и в предыдущем матче с «Ингульцом», а во втором они немного подустали, и нам удалось легче реализовать свое преимущество. В целом очень хочется выразить свое уважение и респект сопернику, потому что команда действительно старается играть в футбол, прессингует – это заслуживает уважения. Что касается двух голов, то я счастлив, что смог забить. Для меня это важно.

– Кому посвящаешь этот дубль?

– Конечно, своим родным. И Валере Бондарю хочу посвятить.

– Почему именно Бондарю?

– Ну, я ему обещал, что забью определенное количество голов за сезон, и выполнил обещание.

– Что дальше, если ты выполнил обещание? Было какое-то пари?

– Был спор, в нашей команде об этом знают, так что Валере уже не удастся выйти сухим из воды.

– Победный счет, но сегодня «Шахтер» также пропустил. В чем, по твоему мнению, причина этого гола?

– Как я уже говорил, «Ингулец» довольно неплохо атаковал и в первом тайме создал нам неприятности. Пропустили – так получилось. Но у них действительно было немало моментов.

– Сейчас много слухов, что тебя вызовут в национальную сборную Украины. Как реагируешь и мечтаешь ли поехать в сборную?

– Да, читал такие слухи, сам точно ни о чем не знаю, но, конечно, мечтаю об этом. Если вызовут, то с радостью поеду. Это мечта каждого мальчика, который в детстве начинает заниматься футболом – попасть в национальную сборную, поэтому с радостью и нетерпением жду, что это случится.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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