БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»
Хавбек «Шахтера» поделился впечатлениями от победы над «Ингульцом»
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от победы в матче 29-го тура УПЛ над «Ингульцом» (4:1), в котором он забил два мяча.
– Артем, поздравляем с победой! Как можешь проанализировать матч с «Ингульцом» и что скажешь о своем дубле?
– Если коротко, то первый тайм был довольно сложным, как и в предыдущем матче с «Ингульцом», а во втором они немного подустали, и нам удалось легче реализовать свое преимущество. В целом очень хочется выразить свое уважение и респект сопернику, потому что команда действительно старается играть в футбол, прессингует – это заслуживает уважения. Что касается двух голов, то я счастлив, что смог забить. Для меня это важно.
– Кому посвящаешь этот дубль?
– Конечно, своим родным. И Валере Бондарю хочу посвятить.
– Почему именно Бондарю?
– Ну, я ему обещал, что забью определенное количество голов за сезон, и выполнил обещание.
– Что дальше, если ты выполнил обещание? Было какое-то пари?
– Был спор, в нашей команде об этом знают, так что Валере уже не удастся выйти сухим из воды.
– Победный счет, но сегодня «Шахтер» также пропустил. В чем, по твоему мнению, причина этого гола?
– Как я уже говорил, «Ингулец» довольно неплохо атаковал и в первом тайме создал нам неприятности. Пропустили – так получилось. Но у них действительно было немало моментов.
– Сейчас много слухов, что тебя вызовут в национальную сборную Украины. Как реагируешь и мечтаешь ли поехать в сборную?
– Да, читал такие слухи, сам точно ни о чем не знаю, но, конечно, мечтаю об этом. Если вызовут, то с радостью поеду. Это мечта каждого мальчика, который в детстве начинает заниматься футболом – попасть в национальную сборную, поэтому с радостью и нетерпением жду, что это случится.
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