Испания18 мая 2025, 21:14 | Обновлено 18 мая 2025, 21:18
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ВИДЕО. Счет равный. Барселона вновь пропустила от Вильярреала
Гол на счету Саму Комесанья
18 мая 2025, 21:14 | Обновлено 18 мая 2025, 21:18
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».
Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 50-й минуте «Барселона» вновь пропустила. Голом отличился Саму Комесанья. 2:2 на табло «Монтжуика».
❗️ ВИДЕО. Счет равный. Барселона вновь пропустила от Вильярреала
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