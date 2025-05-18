В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте «Барселона» вновь пропустила. Голом отличился Саму Комесанья. 2:2 на табло «Монтжуика».

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Барселона вновь пропустила от Вильярреала