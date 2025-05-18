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Испания
18 мая 2025, 21:14 | Обновлено 18 мая 2025, 21:18
228
0

ВИДЕО. Счет равный. Барселона вновь пропустила от Вильярреала

Гол на счету Саму Комесанья

18 мая 2025, 21:14 | Обновлено 18 мая 2025, 21:18
228
0
ВИДЕО. Счет равный. Барселона вновь пропустила от Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте «Барселона» вновь пропустила. Голом отличился Саму Комесанья. 2:2 на табло «Монтжуика».

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Барселона вновь пропустила от Вильярреала

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Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Вильярреал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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