В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+5-й-й минуте «Барселона» вышла вперед благодаря отличному удару Фермина Лопеса. 2:1 на табло «Монтжуика».

❗️ ВИДЕО. Еще один дальний удар. Фермин Лопес вывел Барселону вперед