Испания18 мая 2025, 20:51 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
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ВИДЕО. Еще один дальний удар. Фермин Лопес вывел Барселону вперед
Испанскому хавбеку удался отличный удар
18 мая 2025, 20:51 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».
Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45+5-й-й минуте «Барселона» вышла вперед благодаря отличному удару Фермина Лопеса. 2:1 на табло «Монтжуика».
❗️ ВИДЕО. Еще один дальний удар. Фермин Лопес вывел Барселону вперед
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