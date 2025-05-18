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Испания
18 мая 2025, 20:51 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
159
0

ВИДЕО. Еще один дальний удар. Фермин Лопес вывел Барселону вперед

Испанскому хавбеку удался отличный удар

18 мая 2025, 20:51 | Обновлено 18 мая 2025, 21:11
159
0
ВИДЕО. Еще один дальний удар. Фермин Лопес вывел Барселону вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+5-й-й минуте «Барселона» вышла вперед благодаря отличному удару Фермина Лопеса. 2:1 на табло «Монтжуика».

❗️ ВИДЕО. Еще один дальний удар. Фермин Лопес вывел Барселону вперед

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Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Вильярреал Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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