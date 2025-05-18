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  4. ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет
Испания
18 мая 2025, 20:43 |
562
0

ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет

17-летний испанец продолжает творить

18 мая 2025, 20:43 |
562
0
ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 38-й минуте «Барселона» сравняла счет. Красивым ударом из-за штрафной Ламин Ямаль отправил мяч в сетку.

❗️ ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет

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Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Вильярреал Ламин Ямаль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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