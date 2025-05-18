В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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Уже на 38-й минуте «Барселона» сравняла счет. Красивым ударом из-за штрафной Ламин Ямаль отправил мяч в сетку.

❗️ ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет