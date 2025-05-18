Испания18 мая 2025, 20:43 |
562
0
ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет
17-летний испанец продолжает творить
18 мая 2025, 20:43 |
562
0
В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».
Встречу принимает «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 38-й минуте «Барселона» сравняла счет. Красивым ударом из-за штрафной Ламин Ямаль отправил мяч в сетку.
❗️ ВИДЕО. Четко в угол. Ямаль ударом из-за штрафной сравнял счет
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 мая 2025, 00:41 2
КриРо вспомнил противостояние против «Ромы»
Футбол | 18 мая 2025, 21:07 4
Главный тренер «Шахтера» рассказал о победном матче УПЛ с «Ингульцом»
Футбол | 18.05.2025, 17:56
Бокс | 18.05.2025, 10:02
Футбол | 17.05.2025, 21:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2025, 04:44 3
17.05.2025, 00:21 2
16.05.2025, 20:31 6
16.05.2025, 21:08 1
17.05.2025, 01:37
17.05.2025, 15:30 30
17.05.2025, 02:25 1
18.05.2025, 08:41 11