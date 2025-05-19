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  4. Приложил свою руку. Бущан отреагировал на чемпионство Динамо
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 00:05 |
134
0

Приложил свою руку. Бущан отреагировал на чемпионство Динамо

Бывший вратарь киевлян не использовал ни слова

19 мая 2025, 00:05 |
134
0
Приложил свою руку. Бущан отреагировал на чемпионство Динамо
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бывший вратарь киевлян Георгий Бущан после матча отреагировал на 30-е чемпионство в истории столичного клуба, опубликовав немногословную Stories:

В сезоне 2024/25 Георгий Бущан провел 16 матчей в УПЛ в составе киевского «Динамо», пропустив 10 голов. В 7 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота сухими.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Георгий Бущан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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