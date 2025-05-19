Приложил свою руку. Бущан отреагировал на чемпионство Динамо

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

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Бывший вратарь киевлян Георгий Бущан после матча отреагировал на 30-е чемпионство в истории столичного клуба, опубликовав немногословную Stories:

В сезоне 2024/25 Георгий Бущан провел 16 матчей в УПЛ в составе киевского «Динамо», пропустив 10 голов. В 7 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота сухими.