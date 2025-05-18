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Испания
18 мая 2025, 20:32 | Обновлено 18 мая 2025, 20:33
590
0

ВИДЕО. Крапивцов опять не спас. Жирона и Реал Сосьедад забили по голу

Мячи на счету Кристиана Стуани и Микеля Оярсабаля

18 мая 2025, 20:32 | Обновлено 18 мая 2025, 20:33
590
0
ВИДЕО. Крапивцов опять не спас. Жирона и Реал Сосьедад забили по голу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стуани

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

И украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов, и украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков начали матч с первых минут.

На 12-й минуте голом отличился нападающий каталонского клуба Кристиан Стуани, на 20-й Владислав Крапивцов вновь пропустил: с пенальти забил Микель Оярсабаль.

❗️ ВИДЕО. Крапивцов опять не спас. Жирона и Реал Сосьедад забили по голу

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Владислав Крапивцов Реал Сосьедад - Жирона Кристиан Стуани Микель Оярсабаль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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