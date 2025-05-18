В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Жироной».

Встречу принимает «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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И украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов, и украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков начали матч с первых минут.

На 12-й минуте голом отличился нападающий каталонского клуба Кристиан Стуани, на 20-й Владислав Крапивцов вновь пропустил: с пенальти забил Микель Оярсабаль.

❗️ ВИДЕО. Крапивцов опять не спас. Жирона и Реал Сосьедад забили по голу