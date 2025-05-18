ШАПАРЕНКО: «После той победы мы поняли, что нас уже никто не остановит»

Хавбек киевского Динамо Николай Шапаренко высказался о досрочном чемпионстве киевлян, которое они гарантировали себе после ничьей в матче 29-го тура УПЛ 2024/25 против одесского Черноморца (1:1):

– Спасибо за поздравления, в свою очередь тоже поздравляю всех болельщиков «Динамо», которые поддерживали нас на протяжении всего сезона, с чемпионством. Хочу просто поблагодарить за то, что они с нами. Эмоции, конечно, положительные, ведь мы прошли этот отрезок стабильнее остальных команд, поэтому наше чемпионство, считаю, заслуженное.

– Стало ли для вас неожиданностью, что в этом сезоне вы боролись за чемпионство не с «Шахтером», а с «Александрией»?

– Не сказал бы, что это неожиданность. «Шахтер» всегда держит высокую планку. Но невозможно каждый год занимать первые места, возможно, у команды был спад. «Александрия» тоже очень хорошая команда, у них сильные игроки, но мы лучше (улыбается).

– «Динамо» за 29 туров не потерпело ни одного поражения, как можете оценить этот показатель?

– В первой части сезона мы получали заслуженную критику за выступление в еврокубках, ведь мы не оправдали тех надежд, которые на нас возлагали. Можно делать поправку на логистику, много переездов, но это второстепенно. Все равно должны были получать лучшие результаты в еврокубках. Сделаем выводы и постараемся в дальнейшем демонстрировать более зрелую игру.

– Какой момент в течение нынешнего сезона, по вашему мнению, стал переломным?

– Думаю, после победы над «Кривбассом», тогда была очень сложная игра, это сильный соперник. Думаю, именно после той победы мы поняли, что нас уже никто не остановит.

Динамо одолело Кривбасс со счетом 2:0 в поединке 24-го тура. Тогда половину второго тайма киевляне играли в меньшинстве.

Видеообзор матча Черноморец – Динамо (1:1)