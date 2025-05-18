Испания18 мая 2025, 18:30 | Обновлено 18 мая 2025, 18:31
368
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Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей
Матч 37-го тура Ла Лиги начнется в 20:00 по Киеву
18 мая 2025, 18:30 | Обновлено 18 мая 2025, 18:31
368
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В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Севильей» и мадридским «Реалом».
Встречу примет «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
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Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский кипер «сливочных» Андрей Лунин начнет матч с первых минут.
Стартовый состав «Реала» на матч с «Севильей»:
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