Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Севильей» и мадридским «Реалом».

Встречу примет «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский кипер «сливочных» Андрей Лунин начнет матч с первых минут.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Севильей»: