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Испания
18 мая 2025, 18:30 | Обновлено 18 мая 2025, 18:31
368
0

Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей

Матч 37-го тура Ла Лиги начнется в 20:00 по Киеву

18 мая 2025, 18:30 | Обновлено 18 мая 2025, 18:31
368
0
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Севильей» и мадридским «Реалом».

Встречу примет «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский кипер «сливочных» Андрей Лунин начнет матч с первых минут.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Севильей»:

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Андрей Лунин Реал Мадрид стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья Севилья - Реал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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