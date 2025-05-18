А Зинченко выйдет? Стали известны составы Арсенала и Ньюкасла

18 мая в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Это будет настоящая битва за второе место, ведь на него претендуют не только эти два коллектива.

У лондонского «Арсенала» сейчас 68 очков, у «Ньюкасла» - 66. Такое же количество очков, как у «сорок», у „Челси“ и «Астон Виллы», но они уже свои матчи 37-го тура сыграли.

Украинский защитник Александр Зинченко матч начнет на скамейке запасных.

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Партей, Райс, Сака, Троссард, Мартинелли

Ньюкасл: Поуп, Шеф, Ботман, Берн, Мерфи, Бруно, Тонали, Ливраменто, Барнс, Гордон, Уилсон