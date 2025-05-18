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Англия
18 мая 2025, 17:55 | Обновлено 18 мая 2025, 18:39
658
0

А Зинченко выйдет? Стали известны составы Арсенала и Ньюкасла

Команды встретятся в 37-м туре АПЛ

18 мая 2025, 17:55 | Обновлено 18 мая 2025, 18:39
658
0
А Зинченко выйдет? Стали известны составы Арсенала и Ньюкасла

18 мая в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Это будет настоящая битва за второе место, ведь на него претендуют не только эти два коллектива.

У лондонского «Арсенала» сейчас 68 очков, у «Ньюкасла» - 66. Такое же количество очков, как у «сорок», у „Челси“ и «Астон Виллы», но они уже свои матчи 37-го тура сыграли.

Украинский защитник Александр Зинченко матч начнет на скамейке запасных.

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Партей, Райс, Сака, Троссард, Мартинелли

Ньюкасл: Поуп, Шеф, Ботман, Берн, Мерфи, Бруно, Тонали, Ливраменто, Барнс, Гордон, Уилсон

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл стартовые составы Александр Зинченко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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