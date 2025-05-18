Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Вильярреал

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу примет «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Стартовые составы «Барселона» – «Вильярреал»: