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Испания
18 мая 2025, 19:14 | Обновлено 18 мая 2025, 19:15
371
0

Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Вильярреал

Матч 37-го тура Ла Лиги начнется в 20:00 по Киеву

18 мая 2025, 19:14 | Обновлено 18 мая 2025, 19:15
371
0
Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».

Встречу примет «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Стартовые составы «Барселона» – «Вильярреал»:

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Барселона Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона - Вильярреал стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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