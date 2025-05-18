Испания18 мая 2025, 19:14 | Обновлено 18 мая 2025, 19:15
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Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Вильярреал
Матч 37-го тура Ла Лиги начнется в 20:00 по Киеву
18 мая 2025, 19:14 | Обновлено 18 мая 2025, 19:15
371
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В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом».
Встречу примет «Монтжуик» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Стартовые составы «Барселона» – «Вильярреал»:
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