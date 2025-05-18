ВИДЕО. Чемпионство и рекорд все ближе. Ярмоленко забил Черноморцу
На 54-й минуте Андрей Николаевич реализовал пенальти
В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.
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На 54-й минуте поединка киевлянам наконец удалось открыть счет чемпионского матча – забитым мячом с пенальти отметился Андрей Ярмоленко, приблизив команду к чемпионству, а себя – к рекорду УПЛ по количеству голов.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины
- 1. Максим Шацких – 124 гола
- 2. Сергей Ребров – 123 гола
- 3. Евгений Селезнев – 117 голов
- 4. Андрей Ярмоленко – 114 голов
ВИДЕО Чемпионство и рекорд все ближе. Ярмоленко забил Черноморцу
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