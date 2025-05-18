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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:46 | Обновлено 18 мая 2025, 16:49
829
1

ВИДЕО. Чемпионство и рекорд все ближе. Ярмоленко забил Черноморцу

На 54-й минуте Андрей Николаевич реализовал пенальти

18 мая 2025, 16:46 | Обновлено 18 мая 2025, 16:49
829
1
ВИДЕО. Чемпионство и рекорд все ближе. Ярмоленко забил Черноморцу
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте поединка киевлянам наконец удалось открыть счет чемпионского матча – забитым мячом с пенальти отметился Андрей Ярмоленко, приблизив команду к чемпионству, а себя – к рекорду УПЛ по количеству голов.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

  • 1. Максим Шацких – 124 гола
  • 2. Сергей Ребров – 123 гола
  • 3. Евгений Селезнев – 117 голов
  • 4. Андрей Ярмоленко – 114 голов

ВИДЕО Чемпионство и рекорд все ближе. Ярмоленко забил Черноморцу

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Андрей Ярмоленко пенальти Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Черноморец - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Falko
Пеналь не рукою забив? )
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