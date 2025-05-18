В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте поединка киевлянам наконец удалось открыть счет чемпионского матча – забитым мячом с пенальти отметился Андрей Ярмоленко, приблизив команду к чемпионству, а себя – к рекорду УПЛ по количеству голов.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

1. Максим Шацких – 124 гола

2. Сергей Ребров – 123 гола

3. Евгений Селезнев – 117 голов

4. Андрей Ярмоленко – 114 голов

ВИДЕО Чемпионство и рекорд все ближе. Ярмоленко забил Черноморцу