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  4. ВИДЕО. Верес отыграл один мяч сразу после перерыва
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:50 |
137
0

ВИДЕО. Верес отыграл один мяч сразу после перерыва

Николай Гайдучик подарил надежду ровенчанам

18 мая 2025, 16:50 |
137
0
ВИДЕО. Верес отыграл один мяч сразу после перерыва
ФК Верес. Николай Гайдучик

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Верес».

После первого тайма гости уступали со счетом 3:0.

На 47-й минуте Николай Гайдучик отыграл один гол, что позволило подопечным Олега Шандрука вернуться в игру.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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