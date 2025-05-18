Украина. Премьер лига18 мая 2025, 16:50 |
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ВИДЕО. Верес отыграл один мяч сразу после перерыва
Николай Гайдучик подарил надежду ровенчанам
18 мая 2025, 16:50 |
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18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Верес».
После первого тайма гости уступали со счетом 3:0.
На 47-й минуте Николай Гайдучик отыграл один гол, что позволило подопечным Олега Шандрука вернуться в игру.
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