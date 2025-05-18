ВИДЕО. Верес отыграл один мяч сразу после перерыва

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Верес».

После первого тайма гости уступали со счетом 3:0.

На 47-й минуте Николай Гайдучик отыграл один гол, что позволило подопечным Олега Шандрука вернуться в игру.