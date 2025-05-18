Украина. Премьер лига18 мая 2025, 16:18 |
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ВИДЕО. Трое на одного голкипера. Александрия забила третий в ворота Вереса
Автором гола стал Кирилл Ковалец
18 мая 2025, 16:18 |
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18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Верес».
На 36-й минуте матча хозяева поля организовали быструю атаку. В итоге трое футболистов «Александрии» вышли на свидание с голкипером «Вереса».
Александр Филлипов мог забить сам, но отдал пас на Кирилла Ковальца, который переправил «сферу» в пустые ворота.
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