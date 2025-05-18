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  4. ВИДЕО. Трое на одного голкипера. Александрия забила третий в ворота Вереса
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:18 |
396
0

ВИДЕО. Трое на одного голкипера. Александрия забила третий в ворота Вереса

Автором гола стал Кирилл Ковалец

18 мая 2025, 16:18 |
396
0
ВИДЕО. Трое на одного голкипера. Александрия забила третий в ворота Вереса
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Верес».

На 36-й минуте матча хозяева поля организовали быструю атаку. В итоге трое футболистов «Александрии» вышли на свидание с голкипером «Вереса».

Александр Филлипов мог забить сам, но отдал пас на Кирилла Ковальца, который переправил «сферу» в пустые ворота.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Александрия - Верес Кирилл Ковалец
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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