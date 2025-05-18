ВИДЕО. Теди Цара удваивает преимущество Александрии против Вереса

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».

Игроки «Александрии» после забитого мяча решили не останавливаться и продолжили свой «штурм» ворот Кожухаря.

На 21-й минуте «кожаный» в штрафной площадке гостей нашел Теди Цару, который оформил дубль.

Пока что «Александрия» уверенно побеждает соперника.