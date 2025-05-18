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  4. ВИДЕО. Теди Цара удваивает преимущество Александрии против Вереса
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:01 |
112
0

ВИДЕО. Теди Цара удваивает преимущество Александрии против Вереса

Албанец делает дубль за 21 минуту матча

18 мая 2025, 16:01 |
112
0
ВИДЕО. Теди Цара удваивает преимущество Александрии против Вереса
ФК Александрия. Теди Цара

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».

Игроки «Александрии» после забитого мяча решили не останавливаться и продолжили свой «штурм» ворот Кожухаря.

На 21-й минуте «кожаный» в штрафной площадке гостей нашел Теди Цару, который оформил дубль.

Пока что «Александрия» уверенно побеждает соперника.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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