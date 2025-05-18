Украина. Премьер лига18 мая 2025, 16:01 |
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ВИДЕО. Теди Цара удваивает преимущество Александрии против Вереса
Албанец делает дубль за 21 минуту матча
18 мая 2025, 16:01 |
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18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».
Игроки «Александрии» после забитого мяча решили не останавливаться и продолжили свой «штурм» ворот Кожухаря.
На 21-й минуте «кожаный» в штрафной площадке гостей нашел Теди Цару, который оформил дубль.
Пока что «Александрия» уверенно побеждает соперника.
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