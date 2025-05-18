Украина. Премьер лига18 мая 2025, 16:04 |
1582
5
ВИДЕО. Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили
Эпизод произошел на 17-й минуте поединка
18 мая 2025, 16:04 |
1582
5
В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 17-й минуте поединка лидер киевлян Андрей Ярмоленко, казалось бы, вывел столичный клуб вперед и приблизил команду к чемпионству, но позже его забитый мяч был отменен из-за игры рукой.
ВИДЕО Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили
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Комментарии 5
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Де рука, де?
Відео із категорії "нифига не понятно, но очень интересно"
Интересно, сольют динамовцы игру Черноморцу? Как там сказал один из игроков Динамо перед игрой - лучше дома отпраздновать победу в чемпионате...
Показать Скрыть 1 ответ
Акуєне відео))). Кроти - ви самі щось там побачили?)
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