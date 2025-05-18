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  4. ВИДЕО. Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:04 |
1582
5

ВИДЕО. Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили

Эпизод произошел на 17-й минуте поединка

18 мая 2025, 16:04 |
1582
5
ВИДЕО. Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте поединка лидер киевлян Андрей Ярмоленко, казалось бы, вывел столичный клуб вперед и приблизил команду к чемпионству, но позже его забитый мяч был отменен из-за игры рукой.

ВИДЕО Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Черноморец - Динамо Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Falko
Де рука, де?
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0
Павло
Відео із категорії "нифига не понятно, но очень интересно"
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0
Выталкиватель парашутистов
Интересно, сольют динамовцы игру Черноморцу? Как там сказал один из игроков Динамо перед игрой - лучше дома отпраздновать победу в чемпионате...
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0
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easterly
Акуєне відео))). Кроти - ви самі щось там побачили?)
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-1
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