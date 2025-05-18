В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

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На 17-й минуте поединка лидер киевлян Андрей Ярмоленко, казалось бы, вывел столичный клуб вперед и приблизил команду к чемпионству, но позже его забитый мяч был отменен из-за игры рукой.

ВИДЕО Как гол Ярмоленко за игру рукой отменили