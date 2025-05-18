ВИДЕО. Шастал вывел Левый Берег вперед в матче против Руха

18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Команды сыграли на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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На 15-й минуте противостояния нападающий киевского коллектива Шастал открыл счет в матче и позволил «Левому Берегу» выйти вперед.

ГОЛ, 1:0! Шастал, 15 мин.