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  4. ВИДЕО. Шастал вывел Левый Берег вперед в матче против Руха
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 15:51 | Обновлено 18 мая 2025, 17:04
116
0

ВИДЕО. Шастал вывел Левый Берег вперед в матче против Руха

Киевский клуб вышел вперед в поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2025, 15:51 | Обновлено 18 мая 2025, 17:04
116
0
ВИДЕО. Шастал вывел Левый Берег вперед в матче против Руха
ФК Левый Берег. Дмитрий Шастал

18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Команды сыграли на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 15-й минуте противостояния нападающий киевского коллектива Шастал открыл счет в матче и позволил «Левому Берегу» выйти вперед.

ГОЛ, 1:0! Шастал, 15 мин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Рух Львов Левый Берег - Рух Дмитрий Шастал видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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