Украина. Премьер лига18 мая 2025, 15:51 | Обновлено 18 мая 2025, 17:04
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ВИДЕО. Шастал вывел Левый Берег вперед в матче против Руха
Киевский клуб вышел вперед в поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги
18 мая 2025, 15:51 | Обновлено 18 мая 2025, 17:04
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18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».
Команды сыграли на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 15-й минуте противостояния нападающий киевского коллектива Шастал открыл счет в матче и позволил «Левому Берегу» выйти вперед.
ГОЛ, 1:0! Шастал, 15 мин.
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