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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 15:55 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
620
0

ВИДЕО. Счет равный. Ингулец забил в ворота Шахтера

Забитый мяч на счету Романа Волохатого

18 мая 2025, 15:55 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
620
0
ВИДЕО. Счет равный. Ингулец забил в ворота Шахтера
ФК Ингулец. Роман Волохатый

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».

Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 19-й минуте матча номинальные хозяева поля сравняли счет: Роман Волохатый отличился голом не без помощи рикошета.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Ингулец забил в ворота Шахтера

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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