В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».

Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

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На 19-й минуте матча номинальные хозяева поля сравняли счет: Роман Волохатый отличился голом не без помощи рикошета.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Ингулец забил в ворота Шахтера