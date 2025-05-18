Украина. Премьер лига18 мая 2025, 15:55 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
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ВИДЕО. Счет равный. Ингулец забил в ворота Шахтера
Забитый мяч на счету Романа Волохатого
18 мая 2025, 15:55 | Обновлено 18 мая 2025, 16:51
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».
Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 19-й минуте матча номинальные хозяева поля сравняли счет: Роман Волохатый отличился голом не без помощи рикошета.
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