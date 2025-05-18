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  4. ВИДЕО. Путь за серебром. Александрия забила быстрый гол в ворота Вереса
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 15:50 |
133
0

ВИДЕО. Путь за серебром. Александрия забила быстрый гол в ворота Вереса

Теди Цара открыл счет на 5-й минуте

18 мая 2025, 15:50 |
133
0
ВИДЕО. Путь за серебром. Александрия забила быстрый гол в ворота Вереса
ФК Александрия. Теди Цара

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».

Хозяева поля с первых минут начали атаковать.

На 5-й минуте албанский легионер Теди Цара открыл счет в матче.

В случае победы «Александрия» будет гарантировать себе второе место.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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