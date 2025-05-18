Украина. Премьер лига18 мая 2025, 15:50 |
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ВИДЕО. Путь за серебром. Александрия забила быстрый гол в ворота Вереса
Теди Цара открыл счет на 5-й минуте
18 мая 2025, 15:50 |
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18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».
Хозяева поля с первых минут начали атаковать.
На 5-й минуте албанский легионер Теди Цара открыл счет в матче.
В случае победы «Александрия» будет гарантировать себе второе место.
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