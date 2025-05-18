В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».

Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

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На 3-й минуте матча гости вышли вперед: после отличной подачи Иракли Азарова забил Артем Бондаренко.

❗️ ВИДЕО. Бондаренко отличился после отличной подачи Азарова