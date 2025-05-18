Украина. Премьер лига18 мая 2025, 15:43 | Обновлено 18 мая 2025, 16:52
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ВИДЕО. Бондаренко отличился после отличной подачи Азарова
Украинский хавбек отличился голом головой
18 мая 2025, 15:43 | Обновлено 18 мая 2025, 16:52
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Шахтером».
Команды встречаются на стадионе «Украина» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 3-й минуте матча гости вышли вперед: после отличной подачи Иракли Азарова забил Артем Бондаренко.
❗️ ВИДЕО. Бондаренко отличился после отличной подачи Азарова
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