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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:01 | Обновлено 18 мая 2025, 16:23
1054
0

Поможет победить? В основе клуба УПЛ дебютировал 17-летний голкипер

Юрий Клименко вышел на поле в составе львовского «Руха»

18 мая 2025, 16:01 | Обновлено 18 мая 2025, 16:23
1054
0
Поможет победить? В основе клуба УПЛ дебютировал 17-летний голкипер
ФК Рух Львов

18 мая проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Команды играют на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе львовской команды дебютировал голкипер Егор Клименко, которому исполнилось 17 лет.

Стоит отметить, что самым молодым вратарем в истории «Руха» был Юрий-Владимир Герета – в 2020 году он вышел на замену в матче против луганской «Зари» в возрасте 16 лет.

Герета появился на поле на 90+1-й минуте при счете 0:3 и пропустил один мяч. В итоге львовский коллектив тогда потерпел разгромное поражение (0:4).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Рух Львов Левый Берег - Рух Юрий Клименко Юрий-Владимир Герета дебют
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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