Сапутин – о поединке с Полесьем и матче во Львове с Карпатами

Вратарь «Зари» Александр Сапутин в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал поражение луганчан от «Полесья» и поделился ожиданиями от поединка УПЛ с «Карпатами».

– Александр, какие у вас впечатления от матча с «Полесьем» (0:1)?

– Впечатления двоякие, потому что мы пытались выиграть этот матч. Игра проходила хорошо для нас. Мы контролировали игру. У нас были хорошие моменты, но не удалось забить. «Полесье» тоже хорошо играло. У них были хорошие моменты. Один момент с выходом один на один они использовали. Обидно, что мы проиграли.

– Теперь «Зарю» ожидает матч во Львове с «Карпатами». Есть желание хлопнуть дверьми в этом поединке?

– Сто процентов есть, потому что мы с хорошим настроением хотим поехать домой в отпуск. Мы хотим выиграть следующий матч и подняться как можно выше в турнирной таблице.

– На данный момент, если посмотреть на весь чемпионат, можете выделить какой-нибудь лучший матч для «Зари» и для вас лично?

– По моему мнению, было много хороших матчей. Благодарен Богу за то, что в некоторых матчах мне удалось выручить команду. А вот какой-нибудь один поединок не могу выделить.

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.