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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 14:46 | Обновлено 18 мая 2025, 14:49
393
0

Бартулович – о матче с Полесьем и поединке с Карпатами

Главный тренер «Зари» дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

18 мая 2025, 14:46 | Обновлено 18 мая 2025, 14:49
393
0
Бартулович – о матче с Полесьем и поединке с Карпатами
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал поражение своей команды от житомирского «Полесья» (0:1), а также высказался о следующем поединке УПЛ против львовских «Карпат».

– Младен, в матче с «Полесьем» «Заря» за счет чего имела шанс победить? Может, если первыми забили бы?

– Может быть, больше агрессии в чужой штрафной хотелось. В принципе хорошо контролировали мяч, подготавливали атаки, но немножко не хватило остроты в чужой штрафной площади. «Полесье» использовал свои моменты. У нас тоже были моменты, в которых мы могли сравнять счет. Но, я считаю, что все равно могли больше взять с этого поединка с «Полесьем». Мы заслуживали на большее.

– «Полесье» такая цепкая команда! И «Шахтер» долго не мог у них выиграть. Все-таки поражение со счетом 0:1 нельзя считать провалом?

– У «Полесья» есть хорошие исполнители. У них команда мотивирована. У «Полесья» есть шанс побороться за еврокубки. Понятно, что мы проиграли. Но, я считаю, что мы могли большего добиться в этом матче.

– Теперь у «Зари» будет матч с «Карпатами». У вас с коучем львовян Владиславом Лупашко, с которым вы вместе играли, будет своеобразное дерби. Чего ждете от этого поединка?

– Хорошая атмосфера будет на стадионе «Украина». Я думаю, что нашим ребятам будет тоже интересно сыграть перед фанатами. Там большое количество болельщиков приходит на поединки. Это будет заключительный матч сезона. Я думаю, это будет хорошая игра.

– Для вас «Украина» тоже не чужой стадион. Играли на нем за «Карпаты»!

– Да, я рад возвращаться на стадион «Украина»!

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.

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Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье Карпаты Львов Карпаты - Заря
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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